İstanbul Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da iki farklı noktada orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın bölgesine giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ''Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi'' dedi. Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının barakada başladığını ve daha sonra ormanlık alana sıçradığını açıkladı. İstanbul Valiliği, yangınla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.

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ntv.com.tr - Anadolu Ajansı - DHA 12.07.2020 - 19:03

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda saat 17.07'de iki farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. VİDEO: YANGINDAN İLK GÖRÜNTÜLER

Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

BAKAN PAKDEMİRLİ YANGIN BÖLGESİNE GİDİYOR Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangın bölgesine gittiği öğrenildi. Pakdemirli, “Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 6 arazöz, 40 personel sevk edildi” dedi.

ADALAR BELEDİYE BAŞKANI GÜL'DEN AÇIKLAMA NTV'nin ulaştığı Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül, yangının barakada başladığını ve daha sonra ormanlık alana sıçradığını açıkladı. Barakanın mezarlık alanındaki bir bekçi kulübesi olduğu belirtiliyor.

''BİR HAFTADA 3. YANGIN'' Twitter'dan da bir açıklama yapan Gül, ''Bir haftada 3. yangın. Dikkat etmiyoruz. Ateşle oynuyoruz resmen. Çok acı. Deneyimli herkes Heybeliada'ya gelsin. Acil'' ifadelerini kullandı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA İstanbul Valiliği'nden yangına ilişkin yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi:



''Adalar ilçemizde bugün saat 17.07’de Heybeliada Aşıklar Yolu mevkiindeki ormanlık alanda iki farklı noktada orman yangını çıkmıştır. Yangına Orman Bölge Müdürlüğü İtfaiye Teşkilatı, İBB İtfaiye ve Harp Okulu personel ve ekipmanları ile 2 adet helikopterle müdahale edilmektedir.

Yangın söndürme çalışmalarına Tarım ve Orman Bakanlığımızca çevre illerden 3 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı sevk edilmiştir. Yangını söndürme çalışmaları devam etmekte olup, konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılmıştır.''