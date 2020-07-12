Heybeliada'da orman yangını

İstanbul Heybeliada'da ormanlık alanda saat 17.07'de iki farklı noktada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Heybeliada ve Anadolu Yakası'ndan çok sayıda itfaiye ekibi, helikopter ve denizden müdahale gemisi sevk edildi.
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NTV Haber 12.07.2020 - 18:25| Son Güncelleme : 12.07.2020 - 19:13
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