İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı
İstanbul Beyoğlu’nda kız arkadaşını evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca komşular sese tepki gösterdi. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Şüpheli, tutuklandı.
Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde Emircan A. (20) geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine götüren genç, onu bırakırken motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı.