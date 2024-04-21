İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikleti ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi.