İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı

İstanbul Beyoğlu’nda kız arkadaşını evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca komşular sese tepki gösterdi. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Şüpheli, tutuklandı.

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 1

Beyoğlu Hacıahmet Mahallesi'nde Emircan A. (20) geçtiğimiz günlerde kız arkadaşını evinden aldı. Bir süre sonra sevgilisini evine götüren genç, onu bırakırken motosikletiyle sokakta ara gaz vererek gürültü yaptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 2

Gürültüden rahatsız olan bina sakinleri ise iddiaya göre Emircan A.'ya küfrederek genci kovdu.

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 3

MAHALLEDEN KOVULUNCA BİNAYA ATEŞ AÇTI

Yaşananları kendisine yediremeyen iddia eden Emircan A., ertesi gün sabaha karşı bir arkadaşını da yanına alarak motosikletle sokağa geldi.

Binanın önünde duran Emircan A. ardından silahını çıkartarak binaya 7 el ateş etti.

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 4

Kurşun yağdıran saldırgan motosikletle kaçarken neye uğradığını şaşıran bina sakinleri panikle dışarıya çıktı.

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 5

SUÇ MAKİNESİ

Olayın ardından ihbar üzerine gelen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, çalışma başlattı.

Güzergah üzerindeki kameraları tek tek inceleyen polis, saldırganın olaydan sonra Şişli Okmeydanı semti Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’ne gittiğini belirledi.

Plaka sorgusunu yapan ekipler, motosikletin emniyette 12 farklı suçtan kaydı bulunan Emircan A. olduğunu buldu.

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 6

Eve operasyon düzenleyen Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, Emircan A.’yı yakaladı. Evde yapılan aramalarda ise olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ile kask ele geçilirdi.

Gözaltına alınan saldırgan emniyete götürüldü. İşlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Emircan A., çıkartıldığı mahkemece “mala zarar verme” ve “Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 7

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Saldırgan Emircan A. ifadesinde, kız arkadaşını eve bırakırken motosikleti ses çıkarttığı için binadakilerin kendisine küfür ve hakaret ederek kendisini kovduğunu, sevgilisinin gözünde küçük düştüğü için yaşananları gururuna yediremediği, bu yüzden de binaya ateş açtığını söyledi.

İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 8
İstanbul'da film gibi olay: Sevgilisinin önünde küçük düşünce kurşun yağdırdı - 9
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