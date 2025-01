Biskupski, Polonezköy'de Müslümanlar ve Hristiyanların iki asırdır sorunsuz, dostça ve kardeşçe yaşadığına dikkati çekti.



"Bütün Hristiyanlar ve Müslümanlar her bayramda birbirlerini mutlaka ziyaret eder, mutlaka hediyesini getirir." diyen Biskupski, bu kültürel zenginliğin son yıllarda yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.



Biskupski, "Benim bütün halalarım yurtdışına yerleşti. Babamın sülalesinden burada kalan bir tek benim. Polonezköy 1842’de kuruldu ve kurulduğundan beri Müslümanlar ile Hristiyanlar dostça, kardeşçe birbirini ayırt etmeden her zaman herkese kapıları açık olarak yaşadılar. Bu her zaman da böyle olacak." ifadesini kullandı.