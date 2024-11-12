İstanbul'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine önce işkence etti sonra kurşun yağdırdı!

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk annesi Melisa Karaçam, boşanma aşamasındaki eşi Umut Karaçam tarafından silahla vuruldu. Umut Karaçam, çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyerek eve geldi.

EŞİNİN ELLERİNİ BAĞLADI, AĞZINI BANTLADI

Aldıklarını eve bırakan adam çocuklarını bir odaya götürürken, boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'ı da konuşma bahanesiyle başka bir odaya aldı. Kadına bu odada şiddet uygulayan Umut Karaçam, karısının ellerini bağlarken, bağırmaması için de ağzını bantladı. Vücudunun bazı bölgelerini kesici aletle yaralayan ve el parmaklarını kıran adam, daha sonra talihsiz kadına silahla 3 el ateş etti.