İstanbul'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine önce işkence etti sonra kurşun yağdırdı!

İstanbul Esenler'de Umut Karaçam, boşanma aşamasında olduğu iki çocuk annesi Melisa Karaçam'ı silahla vurdu. Çocukları yan odadayken kadına üç el ateş eden Umut Karaçam yakalanarak gözaltına alındı. Melisa Karaçam'ın ise hayati tehlikesi sürüyor.

İstanbul'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine önce işkence etti sonra kurşun yağdırdı! - 1

Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 13.30 sıralarında Esenler'de meydana geldi. İddiaya göre, iki çocuk annesi Melisa Karaçam, boşanma aşamasındaki eşi Umut Karaçam tarafından silahla vuruldu. Umut Karaçam, çocuklarını özlediğini ve erzak getireceğini söyleyerek eve geldi.

EŞİNİN ELLERİNİ BAĞLADI, AĞZINI BANTLADI

Aldıklarını eve bırakan adam çocuklarını bir odaya götürürken, boşanma aşamasındaki eşi Melisa Karaçam'ı da konuşma bahanesiyle başka bir odaya aldı. Kadına bu odada şiddet uygulayan Umut Karaçam, karısının ellerini bağlarken, bağırmaması için de ağzını bantladı. Vücudunun bazı bölgelerini kesici aletle yaralayan ve el parmaklarını kıran adam, daha sonra talihsiz kadına silahla 3 el ateş etti.

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İstanbul'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine önce işkence etti sonra kurşun yağdırdı! - 2

BOŞANMA AŞAMASINDAKİ EŞİNİ VURAN ADAM YAKALANDI

Kadının öldüğünü düşünen adam, babasını arayarak olayı anlattı. Baba, Melisa Karaçam'ın vurulduğunu öğrenince polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine giden baba, kadını kanlar içinde buldu. Kadının vurulduğu eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

GENÇ KADIN YOĞUN BAKIMA ALINDI 

Melisa Karaçam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakıma alınan Melisa Karaçam'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Boşanma aşamasındaki eşini silahla yaralayan adam ise yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul'da koca dehşeti: Boşanma aşamasındaki eşine önce işkence etti sonra kurşun yağdırdı! - 3

"HER AN KALBİ DURABİLİR"

Hastane önünde açıklamada bulunan Melisa Karaçam'ın annesi Yeter Ertürk, "Kızım şu an çok kötü durumda, yoğun bakımda doktorlar her an kalbi durabilir diyor. Kızımın vücudunda 3 kurşun bulunuyor, birisi ise kafasında. Ben sesimizin duyurulmasını istiyorum.

Kadın cinayetleri durdurulsun, idam istiyorum. Ayrılalı İki hafta olmuştu. Boşanma aşamasındalardı. Kızımın elini kırmış, vücudunu bıçakla çizmiş. Ellerini bağlamış ağzını bantlamış kızımın. İki torunum var. Önceden şiddet uyguluyormuş, biz bunu yeni öğrendik. Yakalandı, ben en büyük cezayı almasını istiyorum." dedi.

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