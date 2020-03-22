İstanbullular bugün de sahile akın etti

Corona virüs nedeniyle yapılan "sokağa çıkma" uyarılarına rağmen bazı İstanbullular dün olduğu gibi bugün de sahile akın ettiler. Arnavutköy Sahili'ni dolduran bazı vatandaşlar yürüyüş ve koşu yaparken, bazı vatandaşlar ise oltalarıyla balık tuttu...

ntv.com.tr 22.03.2020 - 11:47 | Son Güncelleme : 22.03.2020 - 11:53

Bazı İstanbullular corona virüs kapsamında alınan önlemlere uymamaya devam ediyor.
Dün olduğu gibi bugün evlerinde kalmayarak sahillere akın eden vatdanşlar kendilerini, ''1 metre mesafesine dikkat ediyoruz'' diyerek savundu.

İşte o görüntüler...

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