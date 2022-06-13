İzmit Körfezi siyaha büründü

Dilovası’nda bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Kömürcüler OSB’nin kapatılacağı söylendi, maalesef kapatılmadı. Bunun için de her yağmurda biz bunu yaşıyoruz. Yetkililerden bir an önce oranın kapatılmasını istiyoruz" dedi.