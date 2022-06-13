İzmit Körfezi siyaha büründü

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB) atıkları, sağanakla birlikte denize karıştı. Siyaha bürünen denizi gören vatandaşlar endişeye kapıldı.

Haberler - İHA 13.06.2022 - 12:13

İzmit Körfezi siyaha büründü - 1

Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler OSB’den çıkan atıklar, yağış ile birlikte önce dereye, sonra da denize ulaştı.

İzmit Körfezi siyaha büründü - 2

Bunun ardından İzmit Körfezi bir anda siyaha büründü.

İzmit Körfezi siyaha büründü - 3

Denizin rengini görerek endişeye kapılan vatandaşlar, her yağışın ardından bu manzarayla karşılaştıklarını ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi.

İzmit Körfezi siyaha büründü - 4

Dilovası’nda bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Kömürcüler OSB’nin kapatılacağı söylendi, maalesef kapatılmadı. Bunun için de her yağmurda biz bunu yaşıyoruz. Yetkililerden bir an önce oranın kapatılmasını istiyoruz" dedi.

İzmit Körfezi siyaha büründü - 5

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