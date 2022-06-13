İzmit Körfezi siyaha büründü

Haberler - İHA 13.06.2022 - 12:13
Kocaeli Dilovası ilçesinde bulunan Kömürcüler OSB’den çıkan atıklar, yağış ile birlikte önce dereye, sonra da denize ulaştı.
Bunun ardından İzmit Körfezi bir anda siyaha büründü.
Denizin rengini görerek endişeye kapılan vatandaşlar, her yağışın ardından bu manzarayla karşılaştıklarını ve buna bir önlem alınması gerektiğini söyledi.
Dilovası’nda bir çevre felaketiyle karşı karşıya olduklarını söyleyen Gebze-Dilovası Ekoloji ve Sağlık Derneği Başkanı İsmail Sami, "Kömürcüler OSB’nin kapatılacağı söylendi, maalesef kapatılmadı. Bunun için de her yağmurda biz bunu yaşıyoruz. Yetkililerden bir an önce oranın kapatılmasını istiyoruz" dedi.