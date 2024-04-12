İzmit'te 2 katlı metruk ev alev alev yandı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 2 katlı metruk evin 2’nci katı alev alev yandı. Alkollü olduğu düşünülen bir şahıs, yangına müdahale eden itfaiye ekiplerine zorluk çıkardı. Küfür edip, tehditler savuran ve mukavemet gösteren şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınarak gerekli işlemler için karakola götürüldü.
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Akçakoca Mahallesi Düz Sokak’taki 2 katlı metruk evde bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
Büyüyen alevler ahşap 2’nci katın tamamına sirayet etti.