Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale

“HABERİ ALIR ALMAZ YOLA ÇIKTIK”

Tedavisi süren Türkanık’a dağda serum bağlayarak ilk müdahalede bulundukları kurtarma operasyonda verdikleri mücadeleyi anlatan dağcı Ercan Kesti, şunları söyledi:

“Kaçkar Dağları’ndaki büyük buzulu tırmanırken düşen arkadaşımıza büyük geçmiş olsun. Haberi alır almaz arkadaşım Yasin Akyol'la hemen yola çıktık. Hava şartları bizi yavaşlattı. 4 saati aşkın sürede büyük buzul etabını bitirdik, çevreyi taramaya başladık. Bir can olduğunu bildiğimiz için soğuğa aldırış etmedik. Akşam saatlerinde yaralıya ulaştık; durumu kötüydü. Çenesi parçalanmış ve kırıklar vardı. Arkadaşım Yasin Akyol, hemen serumla ilk yardım müdahalesinde bulundu. En uygun rotadan onu güvenli şekilde indirip, gelen ekiplere teslim ettik.”