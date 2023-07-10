Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale

Rize’nin Kaçkar Dağları’nda buzul tırmanışı sırasında düşerek yaralanan ve 24 saat süren kurtarma çalışmasıyla kurtarılan dağcı Tolga Türkanık’a ilk müdahaleyi 2 gönüllü dağcının yaptığı ortaya çıktı. Türkanık’a serum verdiklerini söyleyen paramedik Ercan Kesti, “Çenesi parçalanmış ve kırıklar vardı. En uygun rotadan onu güvenli şekilde indirip, gelen ekiplere teslim ettik.” diye konuştu.

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 1

Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yola çıkıp, Kaçkar Dağları'na doğru tırmanışa geçen dağcı Tolga Türkanık, solo tırmanışında buzulu geçtikten sonra düşüp, yaralandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 2

Önceki gün meydana gelen olay sonrası gelen ihbarla harekete geçen ekipler, kurtarma operasyonu başlattı.

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 3

İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), ve sağlık personelinden oluşan ekip, kara yolu ulaşımı olmayan bölgede Türkanık'ın yaralı olduğunu anlayınca Malatya'dan askeri helikopter talep etti.

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 4

Helikopter olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca ekipler, bu kez karadan kurtarma çalışması başlattı.

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 5

Aynı saatlerde bölgede yaşayan ve dağcıların bulunduğu bir WhatsApp grubundan, Türkanık'ın yaralandığına dair bildirim alan dağcılar Ercan Kesti ve Yasin Akyol, yanlarındaki ilk yardım malzemeleriyle hemen yola çıktı.

Bölgede tırmanışa geçen iki dağcı, bir süre sonra yaralı Türkanık'a ulaştı. Paramedik olan Akyol, yaralıya serum taktı.

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 6

Bu sırada, Rize'den tahliyenin riskli olması nedeniyle Artvin'in Yusufeli ilçesinden bir kurtarma ekibi, yola çıktı.

Ekipler, saatler sonra dağcılara ulaştı.

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 7

At üzerinde dağdan indirilen Türkanık, ambulansla Artvin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

24 saat süren çalışmanın ardından kurtulan Türkanık'ın çenesinde ve ayağında kırıklar olduğu belirtildi.

Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale - 8

 “HABERİ ALIR ALMAZ YOLA ÇIKTIK”

Tedavisi süren Türkanık’a dağda serum bağlayarak ilk müdahalede bulundukları kurtarma operasyonda verdikleri mücadeleyi anlatan dağcı Ercan Kesti, şunları söyledi:

“Kaçkar Dağları’ndaki büyük buzulu tırmanırken düşen arkadaşımıza büyük geçmiş olsun. Haberi alır almaz arkadaşım Yasin Akyol'la hemen yola çıktık. Hava şartları bizi yavaşlattı. 4 saati aşkın sürede büyük buzul etabını bitirdik, çevreyi taramaya başladık. Bir can olduğunu bildiğimiz için soğuğa aldırış etmedik. Akşam saatlerinde yaralıya ulaştık; durumu kötüydü. Çenesi parçalanmış ve kırıklar vardı. Arkadaşım Yasin Akyol, hemen serumla ilk yardım müdahalesinde bulundu. En uygun rotadan onu güvenli şekilde indirip, gelen ekiplere teslim ettik.”

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