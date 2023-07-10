Kaçkarlar’da düşen dağcıya hayat kurtaran serumlu müdahale
Rize’nin Kaçkar Dağları’nda buzul tırmanışı sırasında düşerek yaralanan ve 24 saat süren kurtarma çalışmasıyla kurtarılan dağcı Tolga Türkanık’a ilk müdahaleyi 2 gönüllü dağcının yaptığı ortaya çıktı. Türkanık’a serum verdiklerini söyleyen paramedik Ercan Kesti, “Çenesi parçalanmış ve kırıklar vardı. En uygun rotadan onu güvenli şekilde indirip, gelen ekiplere teslim ettik.” diye konuştu.
Çamlıhemşin ilçesi Yukarı Kavrun Yaylası'ndan yola çıkıp, Kaçkar Dağları'na doğru tırmanışa geçen dağcı Tolga Türkanık, solo tırmanışında buzulu geçtikten sonra düşüp, yaralandı.