Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü

"BU ATIKLAR DOĞADA KAYBOLMUYOR"

Atık lastikleri bırakanları tüm araştırmalara rağmen tespit edemediklerini belirten Uyduran, "Lütfen atıklarınızı Karaçay'a bırakmayalım. Bu atıklar doğada kaybolmuyor. Sel geldiğinde bu lastikler bir yerleri tıkarsa, daha büyük felaketlere neden olur. Belediyemizden, yetkililerden bu atıkların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.