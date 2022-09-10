Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü

Osmaniye’nin Toprakkale ilçesindeki Karaçay Deresi’nin yatağı, eski lastik çöplüğüne döndü. Mahalleli, atıkların dere yatağını kirlettiğini belirterek yetkililerden lastiklerin kaldırılmasını istedi.

Haberler - DHA 10.09.2022 - 10:42

Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 1

'de Toprakkale ilçesi Kumarlı Mahallesi’nden geçen Karaçay Deresi’nin yatağına, bir süre önce kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kamyonlarla atık lastikler bırakıldı. 

Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 2

Mahalleli yaklaşık bir aydır kötü bir görüntü oluşturan lastiklerin kaldırılmasını istedi.

Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 3

Mahallenin muhtarı Turgut Uyduran, zaman zaman dere yatağına atıklar bırakıldığını ancak lastiği ilk defa gördüklerini söyledi.

Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 4

"BU ATIKLAR DOĞADA KAYBOLMUYOR"

Atık lastikleri bırakanları tüm araştırmalara rağmen tespit edemediklerini belirten Uyduran, "Lütfen atıklarınızı Karaçay'a bırakmayalım. Bu atıklar doğada kaybolmuyor. Sel geldiğinde bu lastikler bir yerleri tıkarsa, daha büyük felaketlere neden olur. Belediyemizden, yetkililerden bu atıkların bir an önce kaldırılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 5
Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 6
Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 7
Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 8
Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 9
Karaçay Deresi, eski lastik çöplüğüne döndü - 10

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