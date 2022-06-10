Karadeniz gazını karaya taşıyacak borular denize iniyor

2023'TE ŞEBEKEYE VERİLECEK

Şu ana kadar 12 metre uzunluğunda yaklaşık 21 bin borunun limana indiği Filyos'ta son sevkiyatın da bu ay içinde tamamlanması planlanıyor.



"Castoro 10" gemisinin işleminin ardından derin denizde boru serimi için ise "CastorONE" isimli gemi Türkiye'ye gelecek.



Sakarya Gaz Sahası'nda deniz altına kurulacak üretim sistemine ilk olarak 6 ila 10 kuyu bağlanacak ve bu kuyulardan günlük 10 milyon metreküp gaz üretilerek 2023'te Türkiye'nin doğalgaz şebekesine verilecek. Bu miktar yıllık bazda 3,5-4 milyar metreküpe denk gelirken, üretim dünyadaki bu tür sahalarda da olduğu gibi kademeli olarak artacak.