Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle kısmen buz tuttu.

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu - 1

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü kentte, Susuz Şelalesi dondu.

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu - 2

Dere, nehir ve göletlerin buzla kaplandığı ilde, bazı şelaleler kısmen dondu.

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu - 3

Kars-Ardahan kara yolu üzerinde bulunan ve 75 metre yükseklikten akan Susuz Şelalesi'nin de bir bölümü buzla kaplandı.

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu - 4

Sarkıtların oluştuğu şelale, drone ile görüntülendi.

Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu - 5

Ziyaretçilerden Mikail Ayaz, son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Şelalenin donması bölgeye ayrı bir güzellik katmış. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Kışın çok güzel manzarası oluyor" dedi.

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