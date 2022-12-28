Kars'ta 75 metreden akan Susuz Şelalesi kısmen dondu

Ziyaretçilerden Mikail Ayaz, son günlerde dondurucu soğukların etkili olduğunu belirterek, "Şelalenin donması bölgeye ayrı bir güzellik katmış. Biz de arkadaşlarla fotoğraf çektirmeye geldik. Kışın çok güzel manzarası oluyor" dedi.