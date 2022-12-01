Kasımda en çok konuşulan haberler belli oldu

Medya takip kurumu Ajans Press, medyada kasım ayında en çok konuşulan haber başlıklarını çıkardı. Ajans Press’in araştırmasına göre en çok konuşulanlar şu şekilde:
İstanbul İstiklal Caddesi'nde bombalı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 81 kişi de yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirlenen teröristin Suriye uyruklu Ahlam Albashir olduğu belirlendi.
Bütün yurtta 12 Kasım günü 1999 Düzce Depremi'nin yıl dönümü sebebiyle saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapıldı.
Yapılan tatbikat üzerinden 10 gün geçtikten sonra saat 04.08'de Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 10,6 kilometre derinliğinde yaşanan sarsıntı; İstanbul, Tekirdağ, Ankara, Bursa, Bolu, Sakarya, Zonguldak, Kocaeli, Bartın hatta İzmir'de de hissedildi.
Yeniden değerleme oranının belirlenmesi ile motorlu taşıt vergisinden (MTV) trafik cezalarına, pasaport harcından, yurtdışından getirilen telefonların harcına kadar birçok kalemde yapılacak artışlar belli oldu.
Çin'de son 24 saatte 31 bin 709'u asemptomatik olmak üzere toplam 35 bin 183 yeni corona vakası tespit edildi.
Son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı ile günlük vaka sayısında üst üste üçüncü gün rekor kırıldı. Yeni vakaların çoğu Çin'in güneyindeki Guangzhou ile güneybatısındaki metropollerden Chongqing'de kaydedildi.
ÇİN'DE COVİD-19 SALGININDA ART ARDA VAKA REKORU / HABER İÇİN TIKLAYIN
Adnan Oktar Organize Suç Örgütüne karşı yürütülen davada, mahkeme kararını açıkladı.
Mahkeme, Oktar’a örgüt yöneticiliği, cinsel istismar, eğitim hakkının engellenmesi, eziyet, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak ve kişisel verilerin kaydedilmesi suçundan 891 yıl hapis cezası verdi.
ADNAN OKTAR'A 8 BİN 658 YIL HAPİS CEZASI / HABER İÇİN TIKLAYIN
AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mahir Ünal, Grup Başkanvekilliği görevini Tokat Milletvekili Özlem Zengin’e devretti.
Gaziantep’in Karkamış ilçesine terör örgütü YPG/PKK tarafından Suriye’nin kuzeybatısından 4 roket atıldı. Saldırıda biri çocuk 3 kişi yaşamını yitirdi.
GAZİANTEP KARKAMIŞ'A ROKETLİ TERÖR SALDIRISI / HABER İÇİN TIKLAYIN
Kripto para piyasalarının işlem hacmi en büyük üçüncü borsası FTX iflas etti.
FTX İFLAS SÜRECİ BAŞLATTI, ŞİRKET CEO'SU İSTİFA ETTİ / HABER İÇİN TIKLAYIN
Konya'daki hayvan barınağında görevlinin bir köpeğe elindeki kürekle vurarak öldürdüğü görüntüler büyük tepki topladı.
Tekirdağ’da Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde sahte doktor olayı Türkiye gündeminde en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
Ayşe Özkiraz, savcılıktaki sorgusunda yaşı dahil birçok konuda ailesi ve çevresindekilere yalan söylediği ortaya çıktı.
DEVLET HASTANESİNDE 4 AYDIR GÖREV YAPAN SAHTE DOKTOR TUTUKLANDI / HABER İÇİN TIKLAYIN