Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye başkanı kimdir? Kayapınar Belediye başkan adayları

KAYAPINAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kayapınar Belediyesi Başkanı Arif Karaman Kimdir?

1978 yılında İstanbul’un Fatih İlçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bahçelievler Lisesinde tamamladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2007 yılında Mülki İdari Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam Adayı olarak birçok yerde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, Kandıra ve Sarız İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa etti. Birleşik Krallık ’ta yabancı dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerinde araştırma yapmak amacıyla bir yıl süreyle bulundu.