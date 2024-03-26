Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye başkanı kimdir? Kayapınar Belediye başkan adayları
Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Kayapınar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Kayapınar Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Kayapınar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Kayapınar yerel seçim sonuçları..
KAYAPINAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Kayapınar Belediyesini 104.690 alınan oy ve %66.35 oy oranı ile HDP adayı Keziban Yılmaz kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Arif Karaman atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%66.35
- AK Parti%28.61
- CHP%2.10
- Saadet Partisi%1.68
- MUSTAFA KÖSE%0.45
- AHMET ZEKİ EKİNCİ%0.31
- Diğer%0.50