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Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye başkanı kimdir? Kayapınar Belediye başkan adayları

Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye Başkanı kimdir? Kayapınar Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Kayapınar Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Kayapınar Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Kayapınar yerel seçim sonuçları..

Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye başkanı kimdir? Kayapınar Belediye başkan adayları - 1

KAYAPINAR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Kayapınar Belediyesini 104.690 alınan oy ve %66.35 oy oranı ile HDP adayı Keziban Yılmaz kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Arif Karaman atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%66.35
  • AK Parti%28.61
  • CHP%2.10
  • Saadet Partisi%1.68
  • MUSTAFA KÖSE%0.45
  • AHMET ZEKİ EKİNCİ%0.31
  • Diğer%0.50

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye başkanı kimdir? Kayapınar Belediye başkan adayları - 2

KAYAPINAR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Kayapınar Belediyesi Başkanı Arif Karaman Kimdir?

1978 yılında İstanbul’un Fatih İlçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Bahçelievler Lisesinde tamamladı. 2001 yılında Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Bir süre özel sektörde çalıştıktan sonra 2007 yılında Mülki İdari Amirliği mesleğine intisap etti. Kaymakam Adayı olarak birçok yerde çeşitli görevlerde bulunduktan sonra, Kandıra ve Sarız İlçelerinde Kaymakam Vekilliği görevini ifa etti. Birleşik Krallık ’ta yabancı dil eğitimi ve İngiliz İdari Sistemi üzerinde araştırma yapmak amacıyla bir yıl süreyle bulundu.

Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye başkanı kimdir? Kayapınar Belediye başkan adayları - 3

KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ALİ RIZA FIRAT
  • MEHMET ÖZDAĞ
  • MEHMET BULDUK
  • MAHMUD YAHYA KILIÇ
  • GÜLŞEN SİNCAR
  • ZÜLKÜF HATUNOĞLU
  • MEHMET SALİH ÇETİNKAYA
  • BARAN YETGİN
  • SİNAN KESKİN
  • CANAN DEMİR
  • MEHMET DEMİR
  • MUHLİS GÜZEL
  • MEHMET ŞAH ATASOY
  • HEBUN AYTEKİN
  • TALİP BEKİRANLI
Kayapınar Belediyesi hangi partide? Kayapınar Belediye başkanı kimdir? Kayapınar Belediye başkan adayları - 4

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