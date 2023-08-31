Kayıp olarak aranan genç, ağacın altında uyurken bulundu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde K.K. isimli gençten haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlatılırken, 20 yaşındaki genç bir ağacın altında uyurken bulundu.

Kayıp olarak aranan genç, ağacın altında uyurken bulundu - 1

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kayıp olarak aranan K.K., bir ağacın altında uyurken bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan K.K., sabah saat 06.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktı.

K.K.’dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kayıp olarak aranan genç, ağacın altında uyurken bulundu - 2

K.K.’yı bulmak için AFAD, ANDA Arama Kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

AFAD’dan 5, ANDA'dan 10 ve diğer arama kurtarma ekiplerinden de 6 olmak üzere toplamda 21 arama kurtarma personelinin katıldığı arama çalışmalarında K.K.’nin gidebileceği yerler tek tek arandı.

Kayıp olarak aranan genç, ağacın altında uyurken bulundu - 3

Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında K.K.; bir ağacın altında uyurken bulundu.

Kayıp olarak aranan genç, ağacın altında uyurken bulundu - 4
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