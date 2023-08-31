Kayıp olarak aranan genç, ağacın altında uyurken bulundu
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde K.K. isimli gençten haber alamayan ailesi, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlatılırken, 20 yaşındaki genç bir ağacın altında uyurken bulundu.
Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kayıp olarak aranan K.K., bir ağacın altında uyurken bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçede yaşayan K.K., sabah saat 06.00 sıralarında kimseye haber vermeden evden çıktı.
K.K.’dan uzun süre haber alamayan ailesi durumu ekiplere bildirdi.