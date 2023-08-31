Kayıp olarak aranan genç, ağacın altında uyurken bulundu

K.K.’yı bulmak için AFAD, ANDA Arama Kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

AFAD’dan 5, ANDA'dan 10 ve diğer arama kurtarma ekiplerinden de 6 olmak üzere toplamda 21 arama kurtarma personelinin katıldığı arama çalışmalarında K.K.’nin gidebileceği yerler tek tek arandı.