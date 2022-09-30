Kendini 'şifacı' olarak tanıttı, 'cinsel istismar'dan tutuklandı

Tunceli kent merkezinde yaklaşık 2 yıldır kendisini, 'Ben öldüm, geri döndüm, sürekli uçuyorum ve insanların üstündeki nazarı çıkarıyorum, şifacıyım' diye tanıtan Hasan Vural, bankta oturan bir kızın yanına oturup "Sende nazar var, ben çıkarayım" dedi.