Kır navruzu ortaya çıktı: Koparmanın cezası 109 bin lira

Doğu ve Güneydoğu illerinde de kır navruzu bulunduğunu fakat bilimsel araştırma yapan uzmanlarca bu bitkilerin detaylı bir şekilde incelenip farklı yönlerinin tespit edildiğini anlatan Dindar, şöyle konuştu:



"Yahyalı'daki kır navruzu ile diğer navruzlar arasında gövde kını açısından farklılıklar bulunuyor. Gerek yaprak açısından gerek çiçeklenme zamanı gerek tohum şekli ve bulunduğu rakım, iklim açısından değerlendirmeler yapılıyor ve bunların farklı tür olduğu tespitine varılıyor. Bu bitkimiz bilimsel çalışmalar sonucu 2012 yılında tespit edildikten sonra Bakanlığımız ve Genel Müdürlüğümüzün katkılarıyla tür eylem planı hazırlanmasına karar verildi ve işin uzmanlarınca bu plan hazırlandı.