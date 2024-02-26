Kira zammında anlaşamadılar; önce duvarı kırdı, şimdi elektriği kestirdi

Mülk sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, iki taraf arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor. Son haber Antalya’dan geldi… Kira artışında anlaşamayınca iş yerinin duvarını kazma ve kürekle kıran mülk sahibi M.İ’nin şimdi de kiracısı Halil Mert’in elektriğini kestirdiği iddia edildi. Hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan mülk sahibi, Mert’e ihtarname çekip iş yerini boşaltmasını istedi.

Kira zammında anlaşamadılar; önce duvarı kırdı, şimdi elektriği kestirdi - 1

Antalya’da daha önce kira artışı konusunda anlaşamadığı kiracısının duvarını kıran bir iş yeri sahibi, şimdi de elektriği kestirdi.

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Kira zammında anlaşamadılar; önce duvarı kırdı, şimdi elektriği kestirdi - 2

Kepez ilçesinde yaşayan Halil Mert, iş malzemelerini koymak için kullandığı depoyu 6 yıl önce M.İ’den kiraladı. Kiralarını düzenli yatıran Mert, 2 bin 250 lira olan kirasını artırma süresi gelince iş yeri sahibi ile görüştü. İş yeri sahibi M.İ. kendisinden 7 bin lira isteyince Mert, bu miktarı ödemeyeceğini söyledi.

Mert, kira ödeme günü gelince yasal olarak belirlenen zammın üzerine çıkarak, kira bedeli olarak depo sahibinin hesabına 4 bin lira yatırdı. Ancak kiranın 7 bin lira olmasını söyleyen M.İ., depoyu boşaltmasını istedi.
Kira zammında anlaşamadılar; önce duvarı kırdı, şimdi elektriği kestirdi - 3

KAZMA KÜREKLE GELDİ

Mert, depoyu boşaltmayacağını söyledi. Eline kazma ve kürek alan M.İ., deponun duvarına vurup, Mert’e küfretti. Mert, M.İ.’nin kazmayla duvarı kırdığı ve kendisine küfrettiği anları cep telefonuyla görüntüledi.

Kira zammında anlaşamadılar; önce duvarı kırdı, şimdi elektriği kestirdi - 4

Olayın ardından Mert, iş yerine zarar veren ve kapısına asma kilit takarak girişini engelleyen M.İ’den şikayetçi oldu. Tehdit, hakaret ve konut dokunulmazlığı ihlal nedeniyle açılan ve geçen ay ilk duruşması görülen dava ertelenirken, M.İ. bu kez iş yerinin elektriğini kestirdi.

M.İ. ayrıca sözleşmesi devam eden Mert’e noterden ihtarname çekerek, sözleşmenin yenilenmeyeceğini belirterek, iş yerini boşaltmasını istedi.
Kira zammında anlaşamadılar; önce duvarı kırdı, şimdi elektriği kestirdi - 5

“2-3 BİN LİRA YÜZÜNDEN BUNLARI YAŞIYORUM”

İş yerinde elektrik olmayınca işlerinin aksadığını söyleyen Halil Mert, “2 bin 250 lira olan kira için 7 bin lira talep etti. Devletin belirlediği oranı talep ettim ancak itiraz etti. Anlaşamayınca önce çıkmamı istedi, kabul etmeyince kazma ile iş yerimin duvarını kırdı. Ben de kendisinden şikayetçi oldum. Kazma ile kırdığı yeri de geçici bir çözümle kapattık. Geçen ay dava görüldü. Ona rağmen iş yerimin elektriklerini kesti.” dedi.

Tehdit edildiğini de söyleyen Mert, “Sırf 2-3 bin lira fark yüzünden bunları yaşıyorum.” diye konuştu.
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