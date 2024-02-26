Kira zammında anlaşamadılar; önce duvarı kırdı, şimdi elektriği kestirdi
Mülk sahipleriyle kiracılar arasında yaşanan anlaşmazlıklar, iki taraf arasında gerginlik yaşanmasına neden oluyor. Son haber Antalya’dan geldi… Kira artışında anlaşamayınca iş yerinin duvarını kazma ve kürekle kıran mülk sahibi M.İ’nin şimdi de kiracısı Halil Mert’in elektriğini kestirdiği iddia edildi. Hakkında 3 ayrı suçtan dava açılan mülk sahibi, Mert’e ihtarname çekip iş yerini boşaltmasını istedi.
Antalya’da daha önce kira artışı konusunda anlaşamadığı kiracısının duvarını kıran bir iş yeri sahibi, şimdi de elektriği kestirdi.
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