Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Fahiş kira artışlarının önüne geçmek için getirilen "yüzde 25 zam sınırı"nın 1 Temmuz'da sona ermesi bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, arabuluculuk uygulamasına yapılan 129 bin 259 başvurudan 69 bin 239'unun anlaşmayla sonuçlandığını söyledi. Bakan Tunç, "1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi.

Kirada yüzde 25 zam sınırı kalkacak mı? Bakan Tunç'tan açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, konut kiralarında yüzde 25 zam sınırı uygulamasına ilişkin açıklamalarda bulundu. TV100 yayınına katılan Bakan Tunç, "Kiralarda fahiş kira artışı nedeniyle mağduriyet oluşmaması için TBMM’de yüzde 25’le sınırlandırıldı. Sonrasında yine bu artışla ilgili endişeler devam etti ve 1 yıl daha uzatıldı. Temmuz itibarıyla sona ermiş olacak tabii bir anda fahiş artış olmaması için kanun koyucunun takdiri söz konusu oldu." dedi.

Arabuluculuk sistemiyle evsahibi-kiracı anlaşmazlıklarına çözüm arandığını belirten Bakan Tunç, "Bu tartışmaları sona erdiren bir uygulama başlattık. 1 Eylül’den itibaren kira davalarında arabuluculuk dönemini başlattık. Yüzde 25 kira artışı durumunun sürmesine gerek kalmayacak." dedi.

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"129 BİN 259 BAŞVURUDAN 69 BİN 239'U ANLAŞMAYLA SONUÇLANDI"

davalarında arabuluculuk konusuna değinen Tunç, "1 Eylül'den itibaren kira davalarında arabuluculuk uygulamasını başlattık. Kiracı ya da kiraya veren eğer hem kira miktarıyla ilgili hem de tahliyeyle ilgili bir dava açmak istiyorsa dava açmadan önce arabulucuya başvurma zorunluluğunu getirdik. Tüm genelinde kira uyuşmazlıklarında arabulucuya başvurular, 1 Eylül'den itibaren şu ana kadar 21 Şubat itibarıyla 129 bin 259. Arabulucuya başvurular olmasaydı bunların hepsi davaya intikal edecekti. Bu 129 bin 259'dan 69 bin 239'u anlaşmayla sonuçlandı." ifadelerini kullandı.

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