Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum

Bursa'nın İznik ilçesinde ağır sanayi sektöründe çalışan eşinin işten geç saatte yorgun dönmesine üzülen genç kadın, eşi ile ortak oldu. Çekicilere kasa imalatı yapan genç kadın, sanayide demir dövüp kaynak yapıyor. Gamze Acar, çalışkanlığı ile “erkek işi” diyenlerin ön yargısını kırıyor.

Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum - 1

Eşi Kadir Acar'ın (32) işine ilgi duyan 29 yaşındaki Gamze Acar, eşinin de desteği ile sanayide çırak olarak işe başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum - 2

2 sene önce başladığı bu işte birçok ön yargıyla karşılaşan Acar, bu ön yargıları kırarak müşterilerin ve sanayi esnafının takdirini kazandı.

Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum - 3

Acar, “2 yıl önce heves ettiğim işi eşime söyledim. Eşim de beni kırmadı ve burada işe başlamama izin verdi. Boş zamanlarımda sürekli sanayiye geliyorum çalışmaya. Hayat arkadaşım, canım eşim sağ olsun her konuda bana çok yardımcı oluyor. Her konuda desteğini benden esirgemeyen eşim sayesinde birçok şey öğrendim. Şu anda işyerimize gelen çekici kasaları imalatı yaparken, sök-tak işlerini ve kaynak yapıyorum. Demir dövüyorum. Birçok farklı işi yapabiliyorum" dedi.

Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum - 4

''KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİR''

Günümüzde kadınların elini attığı her işte başarılı olabileceklerini yeter ki istemeleri gerektiğini ifade Acar, "Bu meslek zor meslek kolay bir meslek değil ama her işin bir zorluğu vardır. Önemli olan zaten zoru başarmaktır. Ben kadınların zoru başaracağına inanıyorum. Yani kadınların da bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Çoğu kadın böyle zor meslekleri yapabiliyor. Bazen mesela bir şey söküp takıyorken müşteriler görüyor azimli olduğumu, tebrik edip gurur duyuyorlar. Bence kadınlar her şeyi başarabilir” diye konuştu

Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum - 5
Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum - 6
Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum - 7
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