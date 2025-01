Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum

''KADINLAR HER ŞEYİ BAŞARABİLİR''

Günümüzde kadınların elini attığı her işte başarılı olabileceklerini yeter ki istemeleri gerektiğini ifade Acar, "Bu meslek zor meslek kolay bir meslek değil ama her işin bir zorluğu vardır. Önemli olan zaten zoru başarmaktır. Ben kadınların zoru başaracağına inanıyorum. Yani kadınların da bu mesleği yapabileceğine inanıyorum. Çoğu kadın böyle zor meslekleri yapabiliyor. Bazen mesela bir şey söküp takıyorken müşteriler görüyor azimli olduğumu, tebrik edip gurur duyuyorlar. Bence kadınlar her şeyi başarabilir” diye konuştu