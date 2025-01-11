Kocasının desteğiyle ağır sanayide işe başladı: ''Erkek işi'' diyenlerin ön yargısını kırıyorum
Bursa'nın İznik ilçesinde ağır sanayi sektöründe çalışan eşinin işten geç saatte yorgun dönmesine üzülen genç kadın, eşi ile ortak oldu. Çekicilere kasa imalatı yapan genç kadın, sanayide demir dövüp kaynak yapıyor. Gamze Acar, çalışkanlığı ile “erkek işi” diyenlerin ön yargısını kırıyor.
Eşi Kadir Acar'ın (32) işine ilgi duyan 29 yaşındaki Gamze Acar, eşinin de desteği ile sanayide çırak olarak işe başladı.