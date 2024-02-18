Konyaaltı Sahil'de yazdan kalma bir gün

Antalya'da hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Konyaaltı Sahili ile park ve bahçelerde yoğunluk oluştu.

Konyaaltı Sahil'de yazdan kalma bir gün - 1

Geçen hafta şiddetli yağışın hakim olduğu Antalya'da hafta sonu yazdan kalma bir gün yaşandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konyaaltı Sahil'de yazdan kalma bir gün - 2

Hava sıcaklığının 20, deniz suyu sıcaklığının 29 dereceye ulaştığı kentte, güneşli havanın tadını çıkarmak isteyen Antalyalılar ve yerleşik yabancılar, Konyaaltı Sahili ile park, bahçe ve mesire alanlarına gitti.

Konyaaltı Sahil'de yazdan kalma bir gün - 3

Sahile aileleri ve arkadaşlarıyla gelenler güneşi tadını çıkarırken kimisi ise denizde yüzdü.

Konyaaltı Sahil'de yazdan kalma bir gün - 4


Parklarda çocuklar oyun oynarken aileleri ise piknik yaptı.

Konyaaltı Sahil'de yazdan kalma bir gün - 5
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