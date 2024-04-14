Konya’da sokak ortasında çatışma: Polise de ateş açtılar
Konya’da dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında çatıştı. Tüfek, bıçak ve biber gazının kullanıldığı olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler polise ateş ederek kaçtı. Emniyet güçleri 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Kavgada kullanılan tüfek, bıçak ve biber gazı, şüphelilerin evinin çatısında bulundu.
Konya’da dün gece sokak ortasında çatışma yaşandı.
Olay, saat 23.00 sıralarında Karatay ilçesine bağlı Karakulak Mahallesi’nde meydana geldi.