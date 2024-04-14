Konya’da sokak ortasında çatışma: Polise de ateş açtılar

Konya’da dün gece hareketli dakikalar yaşandı. Aralarında husumet bulunan iki grup, sokak ortasında çatıştı. Tüfek, bıçak ve biber gazının kullanıldığı olayda 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Şüpheliler polise ateş ederek kaçtı. Emniyet güçleri 3 şüpheliyi kısa süre sonra yakalayarak gözaltına aldı. Kavgada kullanılan tüfek, bıçak ve biber gazı, şüphelilerin evinin çatısında bulundu.

Konya’da sokak ortasında çatışma: Polise de ateş açtılar - 1

Konya’da dün gece sokak ortasında çatışma yaşandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Karatay ilçesine bağlı Karakulak Mahallesi’nde meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Konya’da sokak ortasında çatışma: Polise de ateş açtılar - 2

Edinilen bilgiye göre, daha önceden aralarında husumet bulunan 2 grubun sokak üzerinde karşılaşması sonucu tartışma çıktı.

Çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle grubun bir tarafı sokak üzerinde bulunan evlerinden tüfek, bıçak ve biber gazı getirerek husumetlilerine saldırdı.

Konya’da sokak ortasında çatışma: Polise de ateş açtılar - 3

Çıkan kavgayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olayın yaşandığı sokağa ulaşan ekiplere evlerinden tüfek, bıçak ve biber gazı getiren saldırganlar tüfek ile ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Konya’da sokak ortasında çatışma: Polise de ateş açtılar - 4

Çıkan silah ve bıçaklı kavgada yaralanan Yusuf P. ile Recep P., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Konya’da sokak ortasında çatışma: Polise de ateş açtılar - 5

SUÇ ALETLERİ ÇATIDA BULUNDU

Polis ekipleri sokak üzerinde kaçan şüphelilere ait iz bulmak için geniş çaplı çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada sokak üzerinde bulunan araçlar tek tek aranırken, şüphelilerin evi olduğu belirlenen adreste yapılan aramada evin çatısında tüfek, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Polis ekipleri belirlenen 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak ifadeleri alınmak üzere emniyete götürdü.

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