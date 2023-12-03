Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı

Adana’nıne Kozan Belediyesi izci öğrencilerle birlikte endemik bitki nilüfer çiçeğinin bulunduğu alanda temizlik çalışması yaptı. Temizlik sonrası bir kamyonet dolusu çöp toplandı.

Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 1

Kozan Belediyesi ve Kozan İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik ile endemik bitki olan nilüfer çiçeklerinin bulunduğu sazlık ve çevresi temizlendi.

Etkinliğe katılanlar bir kamyonet çöp toplarken öğrenciler ise çevreyi kirletenleri duyarlı olmaya davet etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 2

Öğrencilerden Ahmet Akif Soylu, çevre temizliğinin çok önemli olduğunu belirterek, “Biz izciler olarak çevre temizliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Kirletilmiş alandaki kağıtlar, plastikler suyun içindeki canlıları tehlikeye atıyor.” dedi.

Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 3

Kozan İzcilik Kulübü Başkanı Mustafa İsa Sönmez de Kozan Belediyesi temizlik ekipleri ile sahada detaylı temizlik yaptıklarını söyleyerek, “Alapınar bölgesinde nilüfer çiçeklerinin bulunduğu alanları temizliyoruz. Çocuklarımız o temiz dünyalarında gördüklerine çok şaşırdı. Ricamız bundan sonrada insanlarımızın bu bölgeyi korumasıdır.” dedi.

Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 4

BÖLGEDEKİ CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ KORUNMALI

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez de bölgenin endemik bitki ve kuş türlerine ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bölgenin korunması gereken bir alan olduğunu ifade ederek, “İzcilerimiz ile birlikte sahada temizlik çalışmasını yaptık. Bu sazlık bölge ve nilüfer çiçekleri bölgemizde endemik türler. Sadece bunlar değil bu bölgede bulunan kuş çeşitliliği ve su canlıları da büyük bir önem ile korunması gerekiyor. Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan’ın destekleri ile bu bölgede temizlik ve çevre korunması için anlamlı bir çalışma oldu.” diye konuştu.

Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 5
Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 6
Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 7
Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 8
Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı - 9
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