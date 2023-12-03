Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı

BÖLGEDEKİ CANLI ÇEŞİTLİLİĞİ KORUNMALI

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Sönmez de bölgenin endemik bitki ve kuş türlerine ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Bölgenin korunması gereken bir alan olduğunu ifade ederek, “İzcilerimiz ile birlikte sahada temizlik çalışmasını yaptık. Bu sazlık bölge ve nilüfer çiçekleri bölgemizde endemik türler. Sadece bunlar değil bu bölgede bulunan kuş çeşitliliği ve su canlıları da büyük bir önem ile korunması gerekiyor. Kozan Belediye Başkanımız Kazım Özgan’ın destekleri ile bu bölgede temizlik ve çevre korunması için anlamlı bir çalışma oldu.” diye konuştu.