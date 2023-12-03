Kozan Belediyesi, izci öğrencilerle bir kamyonet çöp topladı
Adana’nıne Kozan Belediyesi izci öğrencilerle birlikte endemik bitki nilüfer çiçeğinin bulunduğu alanda temizlik çalışması yaptı. Temizlik sonrası bir kamyonet dolusu çöp toplandı.
Kozan Belediyesi ve Kozan İzcilik Kulübü tarafından düzenlenen etkinlik ile endemik bitki olan nilüfer çiçeklerinin bulunduğu sazlık ve çevresi temizlendi.
Etkinliğe katılanlar bir kamyonet çöp toplarken öğrenciler ise çevreyi kirletenleri duyarlı olmaya davet etti.