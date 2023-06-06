Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı takvimi)

2023 Kurban Bayramı için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı, pazartesi ve salı günü de tatil olursa eğer vatandaşlara toplamda 9 günlük tatil yapma imkanı verecek. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?