Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı'nın ne zaman idrak edileceği, yaklaşan bayram öncesinde vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yıl yaz aylarına denk gelen 2023 Kurban Bayramı'nı, tatile çıkmak için fırsat olarak gören vatandaşlar ise bayram tatilinin kaç gün olacağını merak ediyor. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı takvimi) - 1

2023 Kurban Bayramı için tarih araştırmaları başladı. Bu yıl çarşamba gününe denk gelen Kurban Bayramı, pazartesi ve salı günü de tatil olursa eğer vatandaşlara toplamda 9 günlük tatil yapma imkanı verecek. Peki, 2023 Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak?

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Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı takvimi) - 2

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram, 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı takvimi) - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı takvimi) - 4

KABİNE'DE GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENİYOR

Meclis'te yeni yasama döneminin başlaması ve yeni kabinenin kurulmasının ardından gözler, öncelikli düzenlemelere çevrildi.

Kurban Bayramı tatiline kadar yapılacak düzenlemelerle ağırlıkla ekonomi alanında adımlar atılması bekleniyor.

Kurban Bayramı ne zaman? Bayram tatili kaç gün olacak? (2023 Kurban Bayramı takvimi) - 5

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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