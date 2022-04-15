Kuruma noktasına gelen Kazandere ve Papuçdere barajları yağışlarla doldu

Geçen yılki tablonun çok kötü olduğunu dile getiren Doğu, "Bu yıl harika bir su toplanmış. Artık bu yaz İstanbul ve bizler rahat edeceğiz. Gelecek için bize bir umut oldu. Barajın bu kadar dolması bizi çok mutlu etti. Su, yaşamdır." diye konuştu.