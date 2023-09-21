Kuş cennetinin kıyı şeridi buhar oldu (Erçek Gölü’nde kuraklık etkisi)

“ÇOK CİDDİ BİR TEHDİT”

Yakın zamanda iklimdeki değişmeye bağlı olarak, yağışlarda çok ciddi sapmalar yaşandığını dile getiren Alaeddinoğlu, şunları söyledi:

“Süreçte yağışlar belli bir ölçüde düşüyor. Ancak havzanın tamamına aynı yağışlar düşmüyor. Erçek Gölü gibi kapalı havzalar, bazen çok yağış alıp su seviyesi çok hızlı yükselebiliyor, bazen de birkaç yıl yağış almadığı zamanda alan kaybı hızlıca gerçekleşiyor. Dolayısıyla su kütlesi her geçen yıl biraz daha azalıyor. Son yıllarda havzaya düşen yağışta ciddi bir azalma var. Erçek Gölü kapalı havzasının kuruyan yerlerinde yüzeye çıkan su kütlelerinde miktar açısından fazlaydı. Ancak bunlar da azalmaya başladı. Bu da şunu gösteriyor ki gölü besleyen topraktaki su miktarında da bir azalma var. Tabi bunu geleceğe ilişkin çok daha ciddi bir tehdit olarak düşünün.”