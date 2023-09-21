Kuş cennetinin kıyı şeridi buhar oldu (Erçek Gölü’nde kuraklık etkisi)
Van’da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşmayla birlikte yaşanan kurakluk, “kuş cenneti” olarak adlandırılan Erçek Gölü’nün büyük ölçüde su kaybetmesine neden oldu.
Van Gölü’nün 30 kilometre doğusunda yer alan ve bölgenin kuş bakımından en zengin alanı konumundaki Erçek Gölü, küresel iklim değişikliğinin etkisiyle büyük ölçüde alan kaybı yaşadı.
Nesli tükenme tehlikesi altındaki birçok kuş türünün yaşam alanı olan ve bu yüzden “Kuş Cenneti” olarak adlandırılan Erçek Gölü, sıcaklıkların artmasıyla ve yağıştaki azalmayla birlikte kuraklıkla mücadele ediyor.