Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı

Forbes, dünyada fark yaratma potansiyeline sahip 30 yaş altındaki 600 genç girişimciyi duyurdu. Sağlık, teknoloji ve eğitim gibi farklı alanlarda etkili çalışmalar yürüten bu genç liderler, kendi kategorilerinde öne çıktı. Bu prestijli listede, dikkat çeken dört Türk girişimci de yer aldı.

Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı - 1

Forbes, bu yıl 14. kez "30 Yaş Altı 600 Genç Girişimci" listesini yayınladı. Sağlık, teknoloji ve eğitim gibi çeşitli alanlarda etkileyici projelere imza atan gençler, kendi kategorilerinde öne çıktı. 600 girişimci arasında dört Türk de yer almayı başardı.


TÜRKİYE HABERLERİ

Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı - 2

Forbes, 2011’den beri her yıl gençlerin başarılarını onurlandırmak için bu listeyi oluşturuyor. Teknoloji, sağlık ve daha birçok alanda çığır açan projeleriyle dikkat çeken 30 yaş altı isimler, geleceğe ilham veren çalışmalarıyla listede yer buluyor.

Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı - 3

GÖKÇE GÜVEN

Fintech-pazarlama platformu olan Kalder'i kuran Gökçe Güven, 11 milyon dolar yatırım toplayarak "Pazarlama ve Reklamcılık" kategorisinde birinci sırada yerini buldu. 25 yaşındaki Güven, pazarlamanın geleceğinin müşteri ödüllerinde yattığına inanıyor

Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı - 4

GİZEM KARAGÖZ

New York City'nin yeşil ekonomi ekibinde proje yöneticisi olan Gizem Karagöz New York'ta 9 milyar dolarlık inşaat portföyüne düşük karbonlu inşaat ve sürdürülebilir inşaat uygulamaları getirmek için çalışıyor. 29 yaşındaki Karagöz, New York şehrinin resmi ekonomik kalkınma organizasyonu olan New York City Economic Development'ta Kıdemli Proje Yöneticisi olarak çalışıyor. Karagöz Barnard College'daki lisans eğitiminin ardından Columbia Üniversitesi'nde mimarlık ve şehir planlama üzerine yüksek lisans yaptı.

Karagöz'ün çalışmaları, çevreyi karbondan arındırmak ve yenilenebilir geleceği hayal etmek için araştırma, tasarım ve politikanın kesiştiği noktada yer alıyor.

Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı - 5

İLAYDA ŞAMİLGİL

Cornell Üniversitesi'nden makine mühendisliği diplomasına sahip olan İlayda Şamilgil, 2019 yılında üniversitesinden Profesör Robert Shepherd ile birlikte Llume'u kurdu. Llume, ışık kullanarak basınç, hareketü karbondioksit ve hava temizliği gibi sağlık göstergelerini ölçmek için giyilebilir cihazlar üretiyor. Llume, aralarında Luminate Capital ve Capital Factory'nin de bulunduğu yatırımcılardan 8,9 milyon dolar yatırım aldı.

Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı - 6

KEREM TOPALİSMAİLOĞLU 

Kerem Topalismailoğlu, Xatoms şirketinin CTO’su. Xatoms, kirleticileri tespit etmek ve içme suyunu arıtmak için yapay zeka ve kimya kullanan bir su arıtma şirketi. Şirketin müşterileri arasında ABD, Kenya ve Güney Afrika'daki su filtresi şirketleri, yardım kuruluşları ve su bayileri yer alıyor. Xatoms, 776 Climate Fellowship ve Compute for Climate Fellowship'ten 1,1 milyon dolar topladı. Şirket bu yıl 1,8 milyon dolar gelir bekliyor.

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