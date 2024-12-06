Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı
Forbes, dünyada fark yaratma potansiyeline sahip 30 yaş altındaki 600 genç girişimciyi duyurdu. Sağlık, teknoloji ve eğitim gibi farklı alanlarda etkili çalışmalar yürüten bu genç liderler, kendi kategorilerinde öne çıktı. Bu prestijli listede, dikkat çeken dört Türk girişimci de yer aldı.
Forbes, bu yıl 14. kez "30 Yaş Altı 600 Genç Girişimci" listesini yayınladı. Sağlık, teknoloji ve eğitim gibi çeşitli alanlarda etkileyici projelere imza atan gençler, kendi kategorilerinde öne çıktı. 600 girişimci arasında dört Türk de yer almayı başardı.