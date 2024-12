Listede 4 Türk isim var: Forbes dünyayı değiştirme potansiyeline sahip 30 yaş altı 600 genç girişimciyi sıraladı

GİZEM KARAGÖZ

New York City'nin yeşil ekonomi ekibinde proje yöneticisi olan Gizem Karagöz New York'ta 9 milyar dolarlık inşaat portföyüne düşük karbonlu inşaat ve sürdürülebilir inşaat uygulamaları getirmek için çalışıyor. 29 yaşındaki Karagöz, New York şehrinin resmi ekonomik kalkınma organizasyonu olan New York City Economic Development'ta Kıdemli Proje Yöneticisi olarak çalışıyor. Karagöz Barnard College'daki lisans eğitiminin ardından Columbia Üniversitesi'nde mimarlık ve şehir planlama üzerine yüksek lisans yaptı.



Karagöz'ün çalışmaları, çevreyi karbondan arındırmak ve yenilenebilir geleceği hayal etmek için araştırma, tasarım ve politikanın kesiştiği noktada yer alıyor.