Maden faciası bilirkişi raporu: Liç alanındaki çatlaklar delil olarak sayıldı
Erzincan'ın İliç ilçesindeki maden ocağında meydana gelen toprak kaymasından saatler önce madenciler tarafından çekilen liç alanındaki çatlak fotoğrafları bilirkişi raporunda delil olarak yer aldı. Toprak kaymasının yaşandığı gün sabah saatlerinde madenciler tarafından çekilen fotoğraflarda, liç alanında biriktirilen topraklarda derin yarıkların oluştuğu görülüyor.
İlçeye bağlı Çöpler köyündeki maden ocağı sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma devam ediyor.
Maden faciası raporu: Çatlakların artmasını hızlandırdılar, uyarıları dikkate almadılar