Altın madeni fay üzerinde kurulu | Prof. Dr. Okan Tüysüz: 6,5 büyüklüğünde deprem yaratabilir
Erzincan İliç'te 9 işçinin toprak altında kaldığı maden faciasının yankıları sürerken madenin aktif fay hattının üzerinde yer aldığı ve bu fayın raporlarda gösterilmediği ortaya çıktı. Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz, Anagold Madencilik'e ait Çöpler Madeni'ndeki tehlikeye dikkat çekerek "Bu fayın uzunluğu 35 kilometredir. 35 kilometrelik bir fay da aşağı yukarı 6,5 büyüklüğünde bir deprem yaratır." açıklamasında bulundu.
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