CHP bugün saat 18.00'de miting düzenleyecek. Maltepe'deki miting için partililer alanda toplanmaya başladı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından düzenlenen 'Milletin Sesi' mitingi için partililer Maltepe Miting Alanı'nda toplanmaya başladı. Sabah erken saatlerinden itibaren miting alanının çevresinde güvenlik önlemleri alındı. Miting alanına çıkan bazı yollar ise güvenlik amacıyla trafiğe kapatıldı. Saat 18.00'da gerçekleşecek miting için gelenler 14.00'ten itibaren alana alınmaya başladı. Üst aramasından geçenler, alanda yerlerini aldı.