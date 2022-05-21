CHP'den "Milletin Sesi" Mitingi - Kılıçdaroğlu: Birlikte mücadele etmeliyiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Maltepe'de düzenlenen "Milletin Sesi" mitinginde konuştu. Gündeminde son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vardı. CHP Lideri ayrıca, adalet,sağlık,düzensiz göç,dış politika gibi konularda hükümeye yönelik eleştirilerini dile getirdi.

Haberler - NTV Haber 21.05.2022 - 20:03 | Son Güncelleme : 21.05.2022 - 20:10

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