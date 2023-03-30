Mart sonunda kar ulaşımı aksattı

Meteorolojinin kar yağışı uyarısının ardından birçok il beyaza büründü.
Sakarya kent merkezi, Akyazı, Hendek, Karasu, Söğütlü ilçeleri ile yüksek kesimlerde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yoğun kar ve tipi nedeniyle Tunceli-Erzincan karayolunun ulaşıma kapatıldığı bildirildi.
Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, kentin yüksek kesimlerinde kar etkili olduğu belirtildi.
Bu çerçevede çeşitli tedbirlerin alındığı aktarılan açıklamada, "Yoğun tipinin uzun mesafe görüşü kapatması nedeniyle, Erzincan il sınırındaki Muti Köprüsü ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar araç trafiğine kapatılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Nevşehir'de etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kentte öğle saatlerinden itibaren etkisini gösteren kar, soğuk havayla yollarda buzlanmaya neden oldu.
Nevşehir-Aksaray kara yolu Örnek Evler mevkisinde, ağır tonajlı araçların ilerlemekte güçlük çekmesinden dolayı ulaşımda aksama yaşanırken, Avanos yolunda ise tipi trafiğin bir süre durmasına neden oldu.
Karayolları 67. Şube Şefliği ekipleri yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışması yaptı.
Kentin yüksek noktalarında kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı öğrenildi.
Mersin'in Mut ilçesinden Karaman'a bağlanan Sertavul geçidi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle TIR ve büyük tonajlı araçların geçişine kapatıldı.
Erzincan'da yağmurun ardından başlayan kar, ulaşımı olumsuz etkiledi. Erzincan- Sivas karayolundaki Sakaltutan geçidi, Erzincan- Gümüşhane ve İliç- Kemaliye karayolunda kar sebebiyle TIR’lar yolda kaldı.