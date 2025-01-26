Miraç Kandili mesajları 2025'e özel: En güzel, en farklı, dua içeren Miraç Kandili mesajları

"Miraç Kandili’nin kutlu gecesinde, kalbinizdeki bütün yükler hafiflesin, ruhunuz aydınlansın. Bu mübarek gece, Allah’a en yakın olduğumuz, dualarımızın kabul olduğu ve tüm dileklerimizin gerçekleşebileceği bir fırsattır. Bu geceyi, Allah’a hamd ve şükürle, sevgiyle geçirebilmek dileğiyle… Miracın manevi havasıyla kalplerimiz bir olsun, dua ve ibadetlerimiz kabul bulsun. Rabbim, bu kutlu gece vesilesiyle size sağlık, huzur ve mutluluklar versin."



"Miraç Kandili, Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) ile Allah arasındaki en yakın bağlantının kurulduğu, kalpten edilen her duanın kabul bulduğu, müminlerin gönüllerine huzurun indiği bir gecedir. Bu özel gecede dualarımızın kabul olması, ruhumuzun arınması ve kalbimizin sevgiyle dolması dileğiyle. Allah’ın rahmeti ve bereketi, bu mübarek geceyle birlikte üzerinizde olsun. Sevgi, barış ve huzur içinde, sevdiklerinizle birlikte güzel bir Miraç Kandili geçirmenizi dilerim."



"Miraç Kandili, Allah’ın rahmetine en yakın olduğumuz, dua ve ibadetlerimizin kabul olduğu mübarek bir gecedir. Bu geceyi, Rabbimize olan bağlılığımızı pekiştirmek, sevdiklerimize dualar göndermek ve kalbimizi huzura kavuşturmak için bir fırsat olarak görelim. Allah, Miraç Kandili’nin rahmetiyle sizleri kuşatsın, tüm dileklerinizi kabul etsin, sevdiklerinize sağlık ve huzur versin. Bu özel geceyi, kalpten edilen her duanın kabul olduğu, sevgi ve barış dolu bir atmosferde geçirmenizi temenni ederim."