Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı

İstanbul Fatih’te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un olay yerinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Kazada yaşamını yitiren Göçer’in acılı eşi Öznur Göçer ise yaşadıklarını anlattı. İhmali olan herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen Öznur Göçer, “Bundan sonraki süreçte devletimin bana sahip çıkacağını düşünüyorum.” diye konuştu.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - 1

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’ın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazası gündemdeki yerini koruyor.

Mohamud, 30 Kasım Perşembe günü, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu yönünde Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete çarptı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - 2

Çarpmanın etkisi ile yola savrulan Göçer ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza sonrası ise ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un yurt dışına kaçtığı belirlendi.
Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - 3

KAZA YERİNDEKİ GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Kaza gündemdeki yerini korurken yeni bir görüntü ortaya çıktı.

Görüntüde Mohamud’un kaza sonrası olay yerinde beklediği görülüyor.
Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - 4

GÖÇER’İN EŞİ KONUŞTU

Kazada yaşamını yitiren motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in eşi Öznur Göçer ise bugün kazaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Olay günü kendisine telefon geldiğini ve “Hemen acil gelmeniz gerekiyor.” denildiğini söyleyen acılı eş, “Arayanlar arkadaş grubu, yani tanıdıkları. Ve hiçbir şekilde bana emniyet ulaşmadı. Hemen gelmeniz gerekiyor dediler. Ben de normal bir motor kazası zannettim.” şeklinde konuştu.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - 5

“‘KALDIRIMDAN SEKİYOR, BİLEREK ARACIN ALTINA ATLIYOR’ DEDİLER”

Kazanın meydana geldiği yerde fren izi olmadığını söyleyen Öznur Göçer, “Adam vuruyor. Kaskı fırlatıyor. Tekrar üstünden bir daha eziyor geçiyor. Ve gidiyor fren izi yok hiçbir şekilde. Gidiyor tekrar olay yerine geliyor. 250 metre sonra geliyor. Orada kime telefon açıyorsa açıyor. Bu olay da kapanıyor.” ifadelerini kullandı.

Öznur Göçer, şunları anlattı:

“Önce kaskı yok dediler. Tabii ki ben buna inanmadım. Markette bile kask kullanan bir adam. Evin içine kadar. Çünkü interkom olduğu için direkt telefon kaska bağlanıyordu. Yani kaskını çıkarması için bir neden yoktu Emre'nin. Ona inanmadım. Ondan sonra dediler ki; ‘Sağda durmuş telefonla konuşuyor.’  Interkomu var. Telefonla konuşması mümkün değil. Zaten iş üstünde, Kadıköy'den bir paket alarak gidiyor. Ben hiçbirine inanmadım. Sonra dediler ki, ‘Kaldırıma vuruyor. Kaldırımdan sekiyor bilerek aracın altına atlıyor.’ dediler. Bu da bir intihardır yani. Hem arkadaş gruplarında böyle anladık hem de böyle söylenildi. Bir baktık oraya. Orada bir kaldırım bile yok. Makinelere bağlı yaşadı 6 gün. Hani bir kurtarma olur mu diye. Hastane de yardımcı oldu. Ama 7 saat kırmızı alanda bekledi. Yerimiz hiç yok dediler. Yarım saat sonra bizi hemen aşağıya aldılar. Günlük bir 10, 15 saniye, görme şansımız oldu. Ve ben hep bir umutla bekledim. Morgda bile ben hala inanamadım. Bu adam ölemez dedim. O kadar mutlu bir adam ki. Kaskı yoktu, telefonu vardı. Telefonla konuşuyordu gibi şeylere inanmadım. Öyle bir insan değildi. Profesyonel bir sürücü çünkü. Birçok ehliyeti var. Uçak dahil her şeyi kullanıyor.”
Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - 6

“MEDYAYA DÜŞTÜKTEN SONRA GÖRÜNTÜLER BİZE GELMEYE BAŞLADI”

Olayın medyaya yansımasıyla birlikte kendilerine kaza anına ilişkin görüntüler gelmeye başladığını anlatan Öznur Göçer, “Biz akşam karakola gittiğimizde polis hiç yüzümüze bakmadı. Yüzümüze bakılmadı. ‘Dosya yok. O sabahki memurlar yok. 3 gün sonra gelebilirsiniz sabah belki yakalayabilirsiniz. Böyle bir dosya yok.’ dendi. Demek ki adam geliyor. Telefon açıyor. Orada hemen ben şuyum, buyum, diplomatım diyor. Bir şey gösteriyor ya da birisini arattırıyor. Ve savcı da bunu onaylıyor. Evet diyor bu bilinçli olarak ön atlatılmış bir şey diyor.” şeklinde konuştu.

Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı - 7

“TÜRK POLİSİNE GÜVENİMİZ SONSUZ”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından polis memurları hakkında başlatılan soruşturma hakkında konuşan Göçer, “İlk önce onlardan şikayetçiydik. Çok iyi oldu bu durum. Ama ben onların da ne ifade vereceğini çok merak ediyorum. Onlar bir taraftan baskı mı gördüler. Gözüyle mi gördüler. Neye dayanarak bunu söylediler açıkçası. Çünkü Türk polisine güvenimiz sonsuz. Onların ifadesini çok merak ediyorum. Ama tabii ki buna sebebiyet veren herkesten şikayetçiyim.” dedi.

“Bundan sonraki süreçte devletimin bana sahip çıkacağını düşünüyorum.” ifadesini kullanan Göçer, “Devletime çok güveniyorum. Çünkü ben bir Türk vatandaşıyım. Devletim her ülkeye yardım ediyor. Tabii ki benim çocuklarımı da burada boynu bükük bırakmayacak ve eğitime ihtiyacı olan bir çocuğum var. Devletim büyüktür. Adalet istiyorum.” şeklinde konuştu.
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