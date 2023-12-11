Motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Somali liderinin oğlunun olay yerinde çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı
İstanbul Fatih’te çarptığı motosikletli kurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne neden olan Somali liderinin oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un olay yerinde çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Kazada yaşamını yitiren Göçer’in acılı eşi Öznur Göçer ise yaşadıklarını anlattı. İhmali olan herkesten şikayetçi olduğunu söyleyen Öznur Göçer, “Bundan sonraki süreçte devletimin bana sahip çıkacağını düşünüyorum.” diye konuştu.
Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’ın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud’un İstanbul’da karıştığı ölümlü trafik kazası gündemdeki yerini koruyor.
Mohamud, 30 Kasım Perşembe günü, Avrasya Tüneli çıkışı Zeytinburnu yönünde Yunus Emre Göçer’in kullandığı motosiklete çarptı.