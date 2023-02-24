Nilüfer Barajı'nda su kalmadı | Doğancı Barajı ise 40 yıldan bu yana en düşük seviyede

Yazın su tüketiminin artığına da dikkat çeken Gülenç, “Günler uzadıkça insanların ihtiyaçları artıyor. Bu da evdeki temizlik olayının artmasına, bahçelerin sulanması anlamına geliyor. Yaz aylarında ortalama su tüketimi artıyor. Kış aylarında kente ortalama 400 bin metreküp su verirken, yaz aylarında ise ortalama 500 bin metreküp su veriyoruz. Umarım önümüzdeki günler yağışlar istediğimiz seviyede olur ve barajlarımız normal seviyeye gelir” diye konuştu.