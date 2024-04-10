Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı
Hatay’ın İskenderun ilçesinde Örümcek Adam kostümüyle namaz kılan Ayaz Koç, cami içinde tedirginlik yaşanmasına neden oldu. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç’un 81 ili gezip, çocukları sevindirmek için İzmir’den yola çıktığı, 32’nci şehir olarak da Hatay’a geldiği ortaya çıktı.
İskenderun’da kılınan bayram namazı sırasında ilginç anlar yaşandı.
Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir’den yola çıkan, 32’nci şehir olarak geçen hafta Hatay’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.