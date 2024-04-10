Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı

İskenderun’da kılınan bayram namazı sırasında ilginç anlar yaşandı.

Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir’den yola çıkan, 32’nci şehir olarak geçen hafta Hatay’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.