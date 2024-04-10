Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde Örümcek Adam kostümüyle namaz kılan Ayaz Koç, cami içinde tedirginlik yaşanmasına neden oldu. Koç, ihbar üzerine gelen polis tarafından camiden çıkarıldı. Koç’un 81 ili gezip, çocukları sevindirmek için İzmir’den yola çıktığı, 32’nci şehir olarak da Hatay’a geldiği ortaya çıktı.

Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı - 1

İskenderun’da kılınan bayram namazı sırasında ilginç anlar yaşandı.

Örümcek Adam kostümüyle 81 kenti gezip, çocukları sevindirmek için İzmir’den yola çıkan, 32’nci şehir olarak geçen hafta Hatay’a gelen Ayaz Koç, bu sabah kostümüyle Kaptan Paşa Camisi’nde bayram namazı kıldı.

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Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı - 2

Koç’un durumundan tedirgin olan cemaat, yüzü maskeli bir kişinin camide olduğunu belirterek, polise ihbarda bulundu.

Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı - 3

Çevredeki sivil ve resmi polisler kısa sürede camiye gelerek, Koç’u yaka paça dışarı çıkardı.

Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı - 4

Polislere projesini anlatan Koç, şüpheli bir durum olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Cemaat ihbar etti, polis dışarı çıkardı - 5
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