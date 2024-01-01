ÖSYM KPSS atama sonuçları: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2023/2 tercih sonuçları memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri sona erdi. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlanmıştı. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS-2023/2 tercih kılavuzu ile başlayan yerleştirme başvuruları geride kaldı. Çeşitli kamu kurumlarının boş kadroları için yapılacak alımlara dair başvurularını tamamlayan memur adayları şimdi ise ÖSYM'nin değerlendirme işlemi sonrası sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. İşte, KPSS 2023/2 tercih sonuçlarında son durum...