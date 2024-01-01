ÖSYM KPSS atama sonuçları: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

BAŞVURU SÜRECİ BİTTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini aldı.



20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS-2023/2 tercihleri yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranına çevirdi.