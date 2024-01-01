ÖSYM KPSS atama sonuçları: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 tercih sonuçları memur adaylarının gündeminde yer alıyor. Bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirmeler için KPSS tercihleri sona erdi. ÖSYM'nin internet sitesinden, "KPSS-2023/2: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması" konulu duyuru yayımlanmıştı. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM KPSS atama sonuçları: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

KPSS-2023/2 tercih kılavuzu ile başlayan yerleştirme başvuruları geride kaldı. Çeşitli kamu kurumlarının boş kadroları için yapılacak alımlara dair başvurularını tamamlayan memur adayları şimdi ise ÖSYM'nin değerlendirme işlemi sonrası sonuçları ne zaman açıklayacağını merak ediyor. İşte, KPSS 2023/2 tercih sonuçlarında son durum...

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ÖSYM KPSS atama sonuçları: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

BAŞVURU SÜRECİ BİTTİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme yapmak için adaylardan tercihlerini aldı.

20-27 Aralık tarihleri arasında KPSS-2023/2 tercihleri yapan adaylar, gözlerini ÖSYM'nin açıklayacağı sonuç ekranına çevirdi.

ÖSYM KPSS atama sonuçları: KPSS 2023/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

KPSS 2023/2 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemi sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz bilinmiyor.

Sonuçların tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama gelince haberimizde yer vereceğiz.

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