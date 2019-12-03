Özel Harekat polisinden nefes kesen tatbikat

Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Okulundaki eğitim tatbikat kapsamında ekip, arazi taraması, uçak, gemi, metro operasyonları, helikopterle hedefe atış çalışmaları gerçekleştirdi.
Zırhlı araç ve helikopterle de atış yapılan eğitimde senaryo gereği araç içinde ve arazide rehine kurtarma operasyonu yapan ekipler, helikopterle takip edilen araçtan kaçan suçlulara operasyon yaptı.
Şube müdürleri ve amirlerle tatbikatı takip eden İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, yıl içinde sık sık bu tip tatbikatlar düzenlediklerini anlattı.
Çalışkan, " Bu arkadaşlar Afrin’de, Güneydoğu'da, Türkiye’nin her yerinde devletimiz ne görev verirse görevini başarıyla yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş, bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.
Şehitler için dua edilen eğitim sonrası, Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonasındaki başarısından dolayı polis memuru Nurettin Diler'e plaket takdim edildi.