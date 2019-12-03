Özel Harekat polisinden nefes kesen tatbikat

Çalışkan, " Bu arkadaşlar Afrin’de, Güneydoğu'da, Türkiye’nin her yerinde devletimiz ne görev verirse görevini başarıyla yapan arkadaşlar. 365 gün kesintisiz eğitim yapıyorlar. Çok iyi eğitilmiş, bizim güvenimizi dört dörtlük kazanmış arkadaşlar. Onlarla gurur duyuyoruz” dedi.