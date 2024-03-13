Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi

İncelemede, bir kuyumcuya girerek 30 bin dolar ve 35 bin euro bozduran M.Ş’nin iş yerinin önüne geldiği sırada biri silahlı 3 kişi tarafından elindeki çantanın zorla alınmaya çalışıldığı tespit edildi.

İçinde 2 milyon lira civarında para olan çantayı alamayan şüphelilerin daha sonra havaya ateş ederek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.