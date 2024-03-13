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Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi

İstanbul Tuzla’da elindeki çantada yaklaşık 2 milyon lira taşıyan bir döviz bürosu çalışanı, sokak ortasında soyulmaya çalışıldı. Gasp girişimi, silahla havaya ateş edilmesi ve amaçlarına ulaşamayan saldırganların kaçmasıyla sonuçlandı. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 saldırganı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.

Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi - 1

Tuzla’da döviz bürosu çalışanının elinde taşıdığı içinde 2 milyon lira civarında para bulunan çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul polisi, 6 Mart günü İçmeler Mahallesi’nde 3 kişinin, döviz bürosu çalışanı M.Ş’nin elindeki çantayı gasbetmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

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Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi - 2

İncelemede, bir kuyumcuya girerek 30 bin dolar ve 35 bin euro bozduran M.Ş’nin iş yerinin önüne geldiği sırada biri silahlı 3 kişi tarafından elindeki çantanın zorla alınmaya çalışıldığı tespit edildi.

İçinde 2 milyon lira civarında para olan çantayı alamayan şüphelilerin daha sonra havaya ateş ederek olay yerinden kaçtıkları belirlendi.
Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi - 3

Çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin sahte plakalı çalıntı bir araçla olay yerinden kaçarak Kocaeli'ne gittikleri bilgisine ulaştı.

Burada park halinde bulunan aracı izlemeye alan ekipler, bir süre sonra tekrar otomobili almaya gelen şüpheliler C.P. ve F.P’yi yakaladı.
Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi - 4

Sorgulamalarında, 18 suç kaydı bulunan şüpheli F.P’nin 17 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 3 ayrı dosyadan da arandığı, diğer şüpheli C.P’nin ise kesinleşmiş 3 ay hapis cezası olduğu belirlendi.

Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi - 5

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olaya karışan üçüncü şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.
Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi - 6
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