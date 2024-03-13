Para dolu çanta taşıyan döviz bürosu çalışanına soygun girişimi
İstanbul Tuzla’da elindeki çantada yaklaşık 2 milyon lira taşıyan bir döviz bürosu çalışanı, sokak ortasında soyulmaya çalışıldı. Gasp girişimi, silahla havaya ateş edilmesi ve amaçlarına ulaşamayan saldırganların kaçmasıyla sonuçlandı. Polis güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak 2 saldırganı gözaltına aldı. Gözaltına alınan 2 kişi, tutuklandı.
Tuzla’da döviz bürosu çalışanının elinde taşıdığı içinde 2 milyon lira civarında para bulunan çantayı gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İstanbul polisi, 6 Mart günü İçmeler Mahallesi’nde 3 kişinin, döviz bürosu çalışanı M.Ş’nin elindeki çantayı gasbetmeye çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.