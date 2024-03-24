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Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak?

Pazar ülke genelinde hava açıyor, sıcaklık 4-5 derece artacak. Beş büyük kentte de hava güneşli ancak sıcaklık artışı ile birlikte sis de oluşabilecek. İstanbul 14, Ankara 11, İzmir ve Bursa 19, Antalya 20 derece. Pazartesi tüm kentlerde yeniden yağış bekleniyor. İşte bölge bölge hava durumu...

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 1

Marmara'da pazar güneşli bir gün ancak pus da oluşacak, rüzgar lodosa dönüyor, Edirne 20, diğer kentler 17-18 derece. Pazartesi bölgeye kuvvetli yağış geliyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 2

İç Anadolu açık ama ayaz sürüyor, Eskişehir ve Konya 13, Sivas 4, Kayseri 11 derece. Pazartesi Eskişehir-Konya tarafı yağışlı.

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 3

Ege güneşli sabah bu bölgede de pus oluşacak. Lodos sert,  Muğla 17, Manisa 21, Kütahya 13 derece. Bodrum güneşli, lodos öğleden sonra kuvvetlenecek, sıcaklık 19 derece.

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 4

Akdeniz güneşli, Adana 21, Kahramanmaraş 16, Hatay 18 derece. Lefkoşa açık 22 derece.pazartesi ise bölgede yağmurlu bir gün.

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 5

Karadeniz'de Samsun, Tokat, Rize arasında kısa süre etkili olacak bir yağış var. Bolu kesimi sisli. Bölgede sıcaklıklar 11-14 derece aralığında. Yeni haftanın ilk günü Batı Karadeniz'e de yağmur geliyor.

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 6

Pazar sadece Diyarbakır, Hakkari, Şırnak, Kars kesiminde öğleden sonra yağış var, doğu ve güneydoğu geneli parçalı bulutlu. Erzurum 3, Malatya 10, Gaziantep ve Diyarbakır 13 derece. Erzurum'da don oluşuyor, sıcaklık gece eksi 8 derece.

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 7

24 MART PAZAR GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 8

25 MART PAZARTESİ GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 9

26 MART SALI GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 10

27 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

Pazartesi gününe dikkat! Yeni haftada hava durumu nasıl olacak? - 11

28 MART PERŞEMBE GÜNÜ HAVA DURMU NASIL OLACAK?

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