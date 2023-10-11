Pençe Harekatı şehidine veda
Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak, son yolculuğuna uğurlandı.
Pençe Harekatı bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 27 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Mustafa Çakmak’ın cenazesi, memleketi Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verildi.Şehit Çakmak'ın naaşı, Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki yakınlarının evinin önünde helallik alınmasının ardından tören için ilçedeki Ebu Zer Camisi’ne götürüldü.