Pençe Harekatı şehidine veda

Törene katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ve Vali Mustafa Masatlı, şehidin annesi Fikret ve babası Abdüllatif Çakmak’a başsağlığı diledi.

Şehidin ailesi ve yakınları ile protokoldekilerin de katılımıyla cenaze namazının kılınmasının ardından Çakmak'ın naaşı, Reyhanlı Hacı İnayet Mursaloğlu Asri Mezarlığı’ndaki şehitliğe getirildi.

Bu sırada Bakan Göktaş, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döken anne Çakmak’ı teskin etti.