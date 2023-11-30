Rezidanstaki kazada karar verildi: Eymen’in halası hapis cezasına çarptırıldı
İzmir’de bir rezidansın otoparkında 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’nın, kullandığı cipin altında kalarak ölümüne neden olan hala Zerrin Akça’nın yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkeme Akça’yı bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.
İzmir’in Bayraklı ilçesindeki bir alışveriş merkezinin de içinde bulunduğu rezidansta, 8 yaşındaki yeğeni Kutsal Hazar Eymen Kara’nın kullandığı cipin altında kalarak ölümüne neden olan hala Zerrin Akça’nın yargılandığı dava sonuçlandı.