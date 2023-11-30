Rezidanstaki kazada karar verildi: Eymen’in halası hapis cezasına çarptırıldı

10’UNCU DURUŞMADA KARAR ÇIKTI

Akça’nın yargılanmasına İzmir 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Geçen 28 Kasım’da görülen 10’uncu duruşmaya Eymen’in babası Adem Kara ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, tanık O.D’ye söz verildi.

Olaydaki aracın özelliklerini iyi bildiğini belirten O.D., “Kazada bulunan aracın tamiri sürecinde bulundum, çünkü öncesinde yetkili servisinde çalışmışlığım vardır. Aylar sonra Adem’in yanındayken kamera görüntülerinin Adem ile beraber izledik. Bu araçta kapı açılınca sinyal verir. Ayrıca iki kademeli mandal sistemi ile kapanır. Kapının açılması için iki mandalın da aynı anda açılması gerekir ayrıca dışarıdan bir el sıkışması durumunda kapı kapanmaz.” dedi.

Tanığın ifadesinin ardından karar açıklandı.