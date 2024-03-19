Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura bilgileri belli oldu: 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte? (İŞKUR canlı kura çekimi)
Sağlık Bakanlığı işçi alımı canlı kura bilgileri belli oldu. Bakanlığın taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 8 bin işçi alımı yapılacağını belirten Bakan Koca, kura çekiminin yapılacağı tarihi ve ayrıntıları açıkladı. Yapılan açıklamaya göre, farklı branşlardaki alımlar nisan ayında gerçekleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığ ı8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman, hangi tarihte?
2024 yılı Sağlık Bakanlığı işçi alımı için heyecanlı bekleyiş başladı. Sağlık Bakanlığına bağlı taşra teşkilatlarında istihdam edilmesi amacıyla 8 bin işçi alımı yapılacak. Başvuruda bulunan işçiler, kura sistemiyle atanacak ve mülakat şartı olmayacak. Peki, Sağlık Bakanlığı 8 bin işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?