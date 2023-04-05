Sandık görevlisi nasıl olunur, kimler sandık görevlisi olabilir? İşte sandık görevlisinin görev ve sorumlulukları

Resmi Gazete'de yayımlanan genelge, sandık kurullarının oluşumu ile görev ve yetkilerini, yapacakları iş ve işlemleri, oy verme şeklini, şikayet ve itirazlar ile ilgili esas ve usulleri düzenliyor.
Buna göre, sandık kurulu bir başkan, 6 asıl ve 6 yedek üyeden oluşacak. Sandık kurulu başkanının göreve gelmemesi halinde, kamu görevlileri arasından belirlenen üye, bu üyenin de bulunmaması durumunda en yaşlı üye kurula başkanlık edecek.
Sandık kurulunda görevlendirilecek kişiler 298 sayılı Kanun'un 22. ve 23. maddesine göre belirlenmektedir.
Seçim sandık kurulu, kanunun ve parti tüzüğünün öngördüğü esaslara göre seçimlerin yürütülmesi, yönetimi ve oyların tasnifi ile görevli olup, bu görevleri seçim ve tasnif işleri bitinceye kadar aralıksız olarak devam eder.
Sandık görevlisinin en temel görevi seçimin objektif ve adil bir şekilde sonuçlanmasıdır. Seçimlere hile karışmaması için sandık görevlilerinin her an aktif ve dikkatli olmaları gerekir. Sandık görevlilerinin bir başka görevi ise okuma, yazma bilmeyenlere ya da oy kullanmayı bilmeyenlere yardımcı olmaktır. Ayrıca seçim sonunda oyları saymak da sandık görevlilerinin sorumluluğundadır.
Sandık çevresinde düzenin sağlanması sandık kurulu başkanına, sandığın konulduğu bina ve çevresi ise bina sorumlusuna ait olacak.
İdare amirleri, zabıta amir ve memurları, Askeri Ceza Kanunu'nun 3. maddesinde yazılı sivil memurlar dahil askeri şahıslar, TBMM üyeleri ve adaylar sandık kurullarına seçilemeyecek.
İlçe seçim kurulu başkanı ve seçim sandık kurulu başkanı ile üyelerine, "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun" da belirtilen esaslara göre Genel Bütçeden ücret ödenir.
Seçimler sırasında sandık kurulu başkan ve üyelerine karşı işlenen suçlar. Devlet memurlarına karşı işlenmiş gibi cezalandırılır.