Adnan Yılmaz, "Yetkililerden bir an önce mendireklerin uzatılması, limanın ve dere ıslahlarının yapılmasıyla ilgili bir çalışma başlatılmasını özellikle rica ediyoruz" dedi. Erdoğan Aksu ise, "Tam bir afet yaşadık. 7-24 nöbette ve teyakkuzdaydık. Gördüğünüz gibi şu mendireğin alçak olması ağlarımızın yollara taşmasına sebep oldu. Çok kötü bir gün yaşadık diyebilirim. Zararımızı daha yeni tespit ediyoruz, şu an her şey çer çöp olmuş. Ağlarımız yırtılmış, büyük zararlar var. Allah'ın afeti yapacak bir şey yok." şeklinde konuştu.