Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye başkanı kimdir? Silifke Belediye başkan adayları
Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye Başkanı kimdir? Silifke Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Silifke Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Silifke Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Silifke yerel seçim sonuçları..
SİLİFKE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Silifke Belediyesini 33.793 alınan oy ve %43.98 oy oranı ile MHP adayı MÜCAHİT AKTAN kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %43.98
- CHP %37.35
- İyi Parti %15.76
- DP %2.25
- Saadet Partisi %0.22
- Vatan Partisi %0.22
- Diğer %0.22