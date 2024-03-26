Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye başkanı kimdir? Silifke Belediye başkan adayları

SİLİFKE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Silifke Belediyesi Başkanı Sadık Altunok Kimdir?

15.03.1973 yılında esnaf bir ailenin 2. çocuğu olarak Silifke ilçesinin Mukaddem Mahallesinde doğdu.1980 yılında eğitim hayatına Silifke de başlaydı, 1993 yılında Mardin 70.Mekanize Tugayında Komando olarak askerliğini yaptı.1994 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyasi hayatına başladı. 2000 yılında yönetim kurulunda görev aldı. 2000-2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Silifke İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.Silifke ve çevre ilçelerde 25 yıldır tekstil ve inşaat olmak üzere çeşitli iş alanlarında ticari hayatımı sürdürmektedir.1994 yılında evlendi ve 2 çocuk babasıdır.