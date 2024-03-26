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Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye başkanı kimdir? Silifke Belediye başkan adayları

Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye Başkanı kimdir? Silifke Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Silifke Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Silifke Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Silifke yerel seçim sonuçları..

Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye başkanı kimdir? Silifke Belediye başkan adayları - 1

SİLİFKE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Silifke Belediyesini 33.793 alınan oy ve %43.98 oy oranı ile MHP adayı MÜCAHİT AKTAN kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %43.98
  • CHP %37.35
  • İyi Parti %15.76
  • DP %2.25
  • Saadet Partisi %0.22
  • Vatan Partisi %0.22
  • Diğer %0.22

TÜRKİYE HABERLERİ

Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye başkanı kimdir? Silifke Belediye başkan adayları - 2

SİLİFKE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Silifke Belediyesi Başkanı Sadık Altunok Kimdir?


15.03.1973 yılında esnaf bir ailenin 2. çocuğu olarak Silifke ilçesinin Mukaddem Mahallesinde doğdu.

1980 yılında eğitim hayatına Silifke de başlaydı, 1993 yılında Mardin 70.Mekanize Tugayında Komando olarak askerliğini yaptı.

1994 yılında Milliyetçi Hareket Partisi’nde siyasi hayatına başladı. 2000 yılında yönetim kurulunda görev aldı. 2000-2009 yılları arasında Milliyetçi Hareket Partisi Silifke İlçe Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü.

Silifke ve çevre ilçelerde 25 yıldır tekstil ve inşaat olmak üzere çeşitli iş alanlarında ticari hayatımı sürdürmektedir.

1994 yılında evlendi ve 2 çocuk babasıdır.
Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye başkanı kimdir? Silifke Belediye başkan adayları - 3

SİLİFKE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SADIK ALTUNOK
  • ALİ ÖZGÜR
  • MUSTAFA TURGUT
  • BİLAL DÖLEK
  • BAYRAM YANIÇ
  • İBRAHİM KARABULUT
  • FATMA ALTUNOK
  • ERSOY ŞAHİN
  • ZEYNEL DİNİZ
  • ÇETİN ŞENYURT
  • ABDULLAH DUMAN
  • HASAN KILIÇ
  • DURMUŞ KALE
  • KENAN DEMİR
  • MEHMET ALİ GÖK
  • TÜLAY ETİLER
Silifke Belediyesi hangi partide? Silifke Belediye başkanı kimdir? Silifke Belediye başkan adayları - 4

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