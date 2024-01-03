Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi

Bursa’da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkında, kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Bir bölümü çürüyen ve kokan etler, belediye ekipleri tarafından imha edildi.

Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi - 1

Bursa’da bir site otoparkında, kaçak kesim et ele geçirildi.

Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında, kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adrese gitti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi - 2

Binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğü tespit edildi.

Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi.
Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi - 3

İnsan sağlığına ve tüketime uygun olmayacak şekilde kesimi ve depolaması yapılan 1,5 ton et, olay yerine getirilen çöp kamyonlarında imha edildi.

Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi - 4

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, kaçak etlerin kesiminin yapıldığı ve depolandığı yerin sahibine, ruhsatsız faaliyet gösterdiği için 150 bin lira ceza uygulandı.

Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi - 5
Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi - 6
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