Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi

Binanın girişindeki alanın mezbahaya dönüştürüldüğü tespit edildi.

Alandaki 9 dolap içerisinde çok sayıda karkas halde koyun eti bulunurken, bidonlar ve kovalar içerisinde de ne eti olduğu tespit edilemeyen çürümüş kıyma ve parça etler ele geçirildi.