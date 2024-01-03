Site otoparkına kaçak et baskını: 1,5 ton et imha edildi
Bursa’da bir sitenin atıl vaziyetteki otoparkında, kaçak kesilmiş 1,5 ton et ele geçirildi. Bir bölümü çürüyen ve kokan etler, belediye ekipleri tarafından imha edildi.
Bursa’da bir site otoparkında, kaçak kesim et ele geçirildi.Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Uludağyolu Caddesi üzerindeki bir sitenin altındaki otopark alanında, kaçak et kesimi yapıldığı ve depolandığı ihbarı üzerine Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, adrese gitti.