Sosyal medyada görüp denedi, ölümden döndü | 9 yaşındaki çocuğun vücut derisinin üçte biri çıkarıldı

“VÜCUT DERİSİNİN NEREDEYSE ÜÇTE BİRİ ÇIKARILDI”

Prof. Dr. Oral, aynı dönemde, benzer şekilde yaralanmış 7 yaşında bir çocuğun da hastanelerine getirildiğini ve bu çocuğu da ameliyat ettiklerini söyledi.

İ.Y'nin daha ağır şekilde yaralandığını ve ameliyatının 7 saat sürdüğünü kaydeden Oral, “Vücut derisinin neredeyse üçte biri çıkarıldı ve vücudun başka yerlerinden greft dediğimiz deri parçaları alınıp bu yanık saha üzerine uygulanarak nakil ameliyatı yapıldı.” dedi.

Aileleri de uyaran Oral, şunları söyledi:

“Aynı anda bir çocuk yanık merkezinde, benzer videolar izleyerek yaralanan iki çocuğun yatırılması tesadüfle izah edilebilecek bir durum değildir. Toplumsal bir farkındalığın oluşturulması lazım. İşte bu noktada anne babaların devreye girmesi lazım. Hepimiz çocuklarımızın eline boş zamanlarında cep telefonunu alıp videoları izlemelerine müsaade ediyoruz ama ne tür videolar izlediklerini takip etmemiz gerekiyor. Çünkü çocuklar bu seyrettikleri videoların, ciddi şekilde etkisi altında kalıyorlar ve anne babalarının haberi olmadan maalesef aynı şeyleri denemeye çalışıyorlar.”