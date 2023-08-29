Sosyal medyada görüp denedi, ölümden döndü | 9 yaşındaki çocuğun vücut derisinin üçte biri çıkarıldı
Sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek kolonyayla kendisini yakan 9 yaşındaki çocuk, İzmir'deki Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesinde ameliyat edildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki İ.Y. isimli çocuk, 23 Temmuz'da ailesinin evde olmadığı bir sırada sosyal medyada gördüğü videodan etkilenerek üzerindeki gömleğe kolonya dökerek ateşe verdi.
Alevlerin bir anda parlamasıyla çocuğun vücudunun üçte bire yakın kısmında yanık oluştu.
Komşularının yardıma koştuğu çocuk, Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı, müdahalenin ardından İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesine sevk edildi.