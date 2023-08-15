Sümela Manastrı’nda 10’uncu ayin
Trabzon’un Maçka ilçesindeki Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca Meryem Ana’nın göğe yükseliş günü olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos’ta ayin gerçekleştirildi. Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yönettiği ayine Yunanistan, Rusya ve Gürcistan’dan gelen 350’ye yakın kişi katıldı.
Tarihi Sümela Manastırı’nda Ortodoks Hristiyanlarca Meryem Ana'nın göğe yükseliş günü olarak kutsal kabul edilen 15 Ağustos gününde ayin gerçekleştirildi.
2010 yılından bu yana 10’uncu kez gerçekleştirilen ayini Fener Rum Patriği Bartholomeos yönetti.