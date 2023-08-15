Sümela Manastrı’nda 10’uncu ayin

4 YIL ARA VERİLMİŞTİ

88 yıl aradan sonra ilk kez 15 Ağustos 2010’dan itibaren yılda bir kez bir günlüğüne Hristiyan Ortodokslar’ın Sümela Manastırı’nda ayin yapmasına izin verilmesinin ardından kaya düşme riskine karşı 22 Eylül 2015 ziyarete kapatılan ve restorasyona alınan Sümela Manastırı’nda 2015 yılından sonra 4 yıl ayine ara verilmişti.