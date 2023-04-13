TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? (Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı)

TOKİ ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde yüzde 25, arsa için yüzde 12,5 indirim sağlanacak.