TOKİ indirim kampanyası başvuruları ne zaman başlayacak? (Başvuru şartları ve tarihleri paylaşıldı)

TOKİ ev, iş yeri ve arsa almış olan vatandaşlara yönelik yapılan ve 24 Nisan’da başlatılacak olan yeni bir indirim kampanyasını duyurdu. Kampanya kapsamında konut ve iş yeri için peşin ödemelerde yüzde 25, arsa için yüzde 12,5 indirim sağlanacak.
Kampanyadan yararlanmak isteyen konut ve iş yeri sahiplerinin 18 Mayıs’a, arsa sahiplerinin ise 12 Mayıs’a kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
TOKİ'nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda; "2023 yılı indirim kampanyamız başlıyor. Konut ve iş yeri alıcılarına yönelik düzenlenen yüzde 25 indirim kampanyamız 24 Nisan 2023'de başlayacak." denildi.
İndirim kampanyasını Twitter hesabından paylaşan Murat Kurum; "TOKİ’mizle her yıl iki kere düzenlediğimiz indirim kampanyamızın zamanı geldi. 24 Nisan’da başlıyoruz! TOKİ’den konut ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımız, kalan borçlarını peşin ödemek isterlerse % 25 indirimden faydalanabilecek." ifadelerini kullandı.